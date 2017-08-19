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В Кемерове горел рынок «Дружба»

19 августа 2017 в 13:13

Пожар на «китайском» рынке произошел утром 19 августа.

Сигнал о возгорании на территории  торгового объекта поступил в дежурную часть около 11 утра. Выяснилось, что горела пристройка к одному из боксов на территории рынка «Дружба». По оценкам специалистов, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для его тушения понадобились 10 единиц техники, было задействовано 36 спасателей. Эвакуация людей с рынка не потребовалась.

По сообщению пресс-службы МЧС КО, причина возникновения огня и материальный ущерб пока не установлены. Эвакуация людей не потребовалась. По предварительным данным, пострадавших нет.


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