В Кемерове горел рынок «Дружба»

Пожар на «китайском» рынке произошел утром 19 августа.

Сигнал о возгорании на территории торгового объекта поступил в дежурную часть около 11 утра. Выяснилось, что горела пристройка к одному из боксов на территории рынка «Дружба». По оценкам специалистов, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для его тушения понадобились 10 единиц техники, было задействовано 36 спасателей. Эвакуация людей с рынка не потребовалась.

По сообщению пресс-службы МЧС КО, причина возникновения огня и материальный ущерб пока не установлены. Эвакуация людей не потребовалась. По предварительным данным, пострадавших нет.