Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Няня из Анжеро-Судженска обворовала хозяев и бр...

Няня из Анжеро-Судженска обворовала хозяев и бросила подопечного

19 августа 2017 в 15:47

19-летняя жительница Кузбасса создала в социальной сети страницу с вымышленным именем и откликнулась на вакансию няни для ухода за 2-летним мальчиком.

Отец ребенка не стал проверять у няни документы. На следующий день она вышла на работу, а уже вечером родитель обнаружил своего ребенка дома одного. Выяснилось, что вместе с няней из квартиры пропали 7 тысяч рублей.

Девушку удалось задержать. В отношении злоумышленницы было заведено уголовное дело. За кражу и оставление малолетнего ребенка одного в доме она приговорена к 200 часам обязательных работ.


Читайте также

Content 1
Прокопчанин зарезал отца за просьбу убавить звук
Content
Кемеровчанку ограбили, пока она мыла окна
Content
В Кемерове горел рынок «Дружба»
Content 4e514ee40a26c10678f8cfcc5ca561ee
В областной столице иномарка врезалась в трамвай

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?