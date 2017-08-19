Няня из Анжеро-Судженска обворовала хозяев и бросила подопечного

19-летняя жительница Кузбасса создала в социальной сети страницу с вымышленным именем и откликнулась на вакансию няни для ухода за 2-летним мальчиком.

Отец ребенка не стал проверять у няни документы. На следующий день она вышла на работу, а уже вечером родитель обнаружил своего ребенка дома одного. Выяснилось, что вместе с няней из квартиры пропали 7 тысяч рублей.

Девушку удалось задержать. В отношении злоумышленницы было заведено уголовное дело. За кражу и оставление малолетнего ребенка одного в доме она приговорена к 200 часам обязательных работ.