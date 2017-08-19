На кузбасской трассе произошло ДТП: пострадали инспекторы ДПС

В воскресенье, 19 августа на автодороге Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол иномарка столкнулась с патрульной машиной ДПС.

Предварительно известно, что 19-летний водитель Toyota выбрал небезопасную скорость движения в неблагоприятных погодных условиях, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД.

В результате ДТП пострадали два инспектора ГИБДД Новокузнецка. Ведомственный автомобиль сопровождал три автобуса в летний лагерь. Поскольку транспортные средства направлялись за детьми, в них находились только водители – мужчины не травмированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Фото: city-n.ru