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Кавалер из Новокузнецка проводил девушку домой и ограбил

20 августа 2017 в 14:01

29-летний ранее судимый горожанин познакомился с 35-летней потерпевшей в день нападения.

Они вместе гуляли, а ближе к вечеру женщина собралась домой и попросила ее проводить. По дороге, выбрав безлюдное место, злоумышленник ударил спутницу по голове и лицу и сорвал с нее золотую цепочку стоимостью 36 тысяч рублей.

В полиции женщина вспомнила, что во время прогулки ее кавалер заходил домой. Правоохранители обошли все квартиры в указанном дворе и вычислили подозреваемого. К тому времени преступник уже успел продать ювелирное украшение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 7лет лишения свободы.


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