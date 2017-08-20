Кавалер из Новокузнецка проводил девушку домой и ограбил

29-летний ранее судимый горожанин познакомился с 35-летней потерпевшей в день нападения.

Они вместе гуляли, а ближе к вечеру женщина собралась домой и попросила ее проводить. По дороге, выбрав безлюдное место, злоумышленник ударил спутницу по голове и лицу и сорвал с нее золотую цепочку стоимостью 36 тысяч рублей.

В полиции женщина вспомнила, что во время прогулки ее кавалер заходил домой. Правоохранители обошли все квартиры в указанном дворе и вычислили подозреваемого. К тому времени преступник уже успел продать ювелирное украшение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 7лет лишения свободы.