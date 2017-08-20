Аман Тулеев сохранит пост губернатора Кузбасса

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, Тулеев остается одним из авторитетных российских губернаторов. Представитель кремля пожелал главе Кемеровской области скорее пройти реабилитацию и вернуться к своим обязанностям.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», после прохождения курса реабилитации в Москве, губернатор вернулся в Кузбасс и продолжит восстанавливать здоровье дома. По словам представителей администрации, глава региона владеет ситуацией и в курсе всех событий Кемеровской области. Дату его возвращения к работе назовут врачи.