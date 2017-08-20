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Аман Тулеев сохранит пост губернатора Кузбасса

20 августа 2017 в 20:58

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, Тулеев остается одним из авторитетных российских губернаторов. Представитель кремля пожелал главе Кемеровской области скорее пройти реабилитацию и вернуться к своим обязанностям.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», после прохождения курса реабилитации в Москве, губернатор вернулся в Кузбасс и продолжит восстанавливать здоровье дома. По словам представителей администрации, глава региона владеет ситуацией и в курсе всех событий Кемеровской области. Дату его возвращения к работе назовут врачи. 


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