В областной столице пройдет фотовыставка «Первозданная Россия»

Уникальная экспозиция будет работать абсолютно бесплатно с 23 августа по 17 сентября в Кемеровском областном музее ИЗО.

Здесь будет представлено 150 фоторабот большого формата - пейзажей и портретов различных животных и птиц, выполненных в самых труднодоступных и красивых местах страны.

— Благодаря мастерству и терпению фотографов-натуралистов, можно будет увидеть истинные, природные богатства страны, совершить виртуальное путешествие по просторам России, ощутить единение с удивительным и красочным миром ее природы, — отметили организаторы выставки.

Фото: Кемеровский областной музей ИЗО