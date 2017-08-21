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В областной столице пройдет фотовыставка «Первозданная Россия»

21 августа 2017 в 10:47

Уникальная экспозиция будет работать абсолютно бесплатно с 23 августа по 17 сентября в Кемеровском областном музее ИЗО.

Здесь будет представлено 150 фоторабот большого формата - пейзажей и  портретов различных животных и птиц, выполненных в самых труднодоступных и красивых местах страны.

— Благодаря мастерству и терпению фотографов-натуралистов, можно будет увидеть истинные, природные богатства страны, совершить виртуальное путешествие по просторам России, ощутить единение с удивительным и красочным миром ее природы, — отметили организаторы выставки.

Фото: Кемеровский областной музей ИЗО


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