Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с патрульной машиной ДПС

Как ранее писали корреспонденты « С тобой», авария с участием ведомственного автомобиля произошла на автодороге Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. В результате ДТП пострадали два инспектора ГИБДД.

В настоящее время по факту случившегося следственное управление СК Кузбасса организовало доследственную проверку. Предварительно установлено, что 36- и 27-летние инспекторы ГИБДД направлялись в посёлок Шерегеш для сопровождения при перевозке группы детей из летнего лагеря. На трассе в их служебный автомобиль врезалась Toyota, которая вылетела на встречную полосу.

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшим была оказана медицинская помощь. Известно, что травм тяжёлой степени врачи не диагностировали.

По факту ДТП следственное управление СК Кузбасса организовало доследственную проверку. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Фото: city-n.ru