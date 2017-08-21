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В Новокузнецком районе пенсионерка сгорела в своём доме

21 августа 2017 в 12:38

Пожар в частном жилом доме в поселке Елань произошел в ночь на 20 августа.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 3:11, потушить разбушевавшееся пламя сотрудникам МСЧ удалось спустя 30 минут. К ликвидации пожара привлекались 13 спасателей и 4 единицы техники. После того, как огонь был потушен, под обломками обгоревшего дома спасатели обнаружили тело пенсионерки. Причину гибели хозяйки установят эксперты.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём во время курения.


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