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В строящемся храме Прокопьевского района рабочего проткнуло арматурой

21 августа 2017 в 13:17

В поселке Калачево на территории строящегося храма сорвавшаяся со строительных лесов арматура насквозь проткнула работника организации, которая занимается строительством.

Пострадавшего 54-летнего мужчину сразу же доставили в больницу, медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение с повреждением сердца. Несмотря на попытки врачей спасти жизнь работника, он скончался.

В причинах и обстоятельствах, приведших к гибели кузбассовца, в настоящее время разбираются сотрудники правоохранительных органов.


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