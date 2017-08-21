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Кузбасская футболистка стала автором важного гола на Всемирной универсиаде

21 августа 2017 в 15:39

На XXIX Всемирной летней универсиаде, которая в минувшую субботу стартовала в Китае, участвуют две спортсменки из Кемеровской области – Екатерина Морозова и Ксения Коваленко. Они выступают за команду страны по женскому футболу.

Уже в воскресенье, в первом матче с командой ЮАР, Ксения отличилась – забила важный, единственный гол в ворота соперника. Следующая игра состоится завтра, 22 августа. Соперником россиянок выступит Великобритания.


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