В Кемерове открыли движение на отремонтированном Центральном проезде

В областной столице Центральный проезд был закрыт для движения на двое суток в связи с ремонтом. Сейчас основные работы завершены.

В ближайшие дни работы здесь будут продолжены, однако это не помешает автомобильному движению. Дорожники приступят к завершающей стадии: будут оформлены съезды, подняты колодцы, нанесена дорожная разметка.

Ремонт на этой улице города проводился в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который был расширен. Благодаря именно расширению проекта и были произведены работы на Центральном проезде, а также на Пионерском бульваре, Университетском мосту и др.

Фото: администрация Кемерова