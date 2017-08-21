Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове открыли движение на отремонтированно...

В Кемерове открыли движение на отремонтированном Центральном проезде

21 августа 2017 в 16:32

В областной столице Центральный проезд был закрыт для движения на двое суток в связи с ремонтом. Сейчас основные работы завершены.

В ближайшие дни работы здесь будут продолжены, однако это не помешает автомобильному движению. Дорожники приступят к завершающей стадии: будут оформлены съезды, подняты колодцы, нанесена дорожная разметка.

Ремонт на этой улице города проводился в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», который был расширен. Благодаря именно расширению проекта и были произведены работы на Центральном проезде, а также на Пионерском бульваре, Университетском мосту и др.

Фото: администрация Кемерова


Читайте также

Content
В Новокузнецком районе пенсионерка сгорела в своём доме
Content 2
В строящемся храме Прокопьевского района рабочего проткнуло арматурой
Content 1432171321 b019236e
В Кемерове девушка забралась на гору для селфи, но не смогла спуститься
Content xnn70mzht7u
Кузбасская футболистка стала автором важного гола на Всемирной универсиаде

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?