Кемеровчане избили автостопщика, которого подвозили

В Кемерове два местных жителя избили мужчину, который пытался уехать домой в Кедровку на попутных авто.

33-летний житель Кедровки добирался домой с помощью автостопа и остановил автомобиль ВАЗ-2112. Два парня согласились его довезти, однако по дороге они избили пассажира. Добычей злоумышленников стали 8 тысяч рублей и два мобильника.

Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, был объявлен план-перехват. Напавшие на мужчину 24-летние местные жители были задержаны, у них обнаружена часть похищенного имущества. Как выяснилось, парни уже были ранее судимы.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.