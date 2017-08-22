Куда сходить: план мероприятий на День шахтёра в Кемерове

В этом году праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтёра, продлятся два дня. В последние выходные лета, 26 и 27 августа, жителей и гостей областной столицы ожидают творческие площадки, конкурсы, концерты и традиционный праздничный салют.

В субботу, 26 августа, кемеровчан ждут сразу на нескольких площадках города:

В 11:00 состоится церемония возложения цветов у монумента «Память шахтёрам Кузбасса».

На улице Весенней весь день будет работать традиционный «Арбат на Весенней». Здесь же состоится праздничный концерт и библиотечный фестиваль.

С 15:00 до 22:00 на площади перед драмтеатром состоится фестиваль оркестровой музыки.

С 16:00 до 20:00 рядом с музыкальным театром развернётся танцевальный баттл.

В парке Победы имени Жукова будут организованы фотозоны и игровые зоны для детей. Также здесь пройдет конкурсно-игровая программа «Горняцкий забой. Молодёжный формат», спортивное мероприятие «Шахтёрский марафон» и многое другое.

Площадка откроется и в сквере «Орбита». Здесь презентуют свою деятельность приюты для животных. Фестиваль «Мой лучший друг» пройдет с 15:00 до 19:00.

Основные гуляния по традиции развернутся в самом центре города на площади Советов. Здесь выступят творческие коллективы города, будут работать выставки, фотозона, парк развлечений с аттракционами. Здесь же пройдет кулинарный фестиваль «Шахтёрский тормозок» и акция «Шахтёрская лента». А с 18:00 до 22:00 для кемеровчан выступят приглашённые звёзды: кавер-группа «7 пятниц» и легенды 80-х – группа «Ласковый май» и Андрей Разин.

Праздничный салют запланирован на 21:50.

Будет чем заняться и в воскресенье, 27 августа.

В этот день в Комсомольском парке запланированы народные гуляния «Шахтёрам УРА!». На площади часовни «Всех скорбящих радость» пройдет акция «Свеча памяти», а в «Парке Чудес» все желающие смогут полакомиться дарами августа на фестивале яблочного пирога.

Гуляния и праздничные мероприятия запланированы во всех районах города. С более подробной программой праздничных выходных можно ознакомиться на сайте городской администрации.