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В Новокузнецке в результате падения погиб 170-килограммовый мужчина

22 августа 2017 в 10:57

По словам медиков, из-за большого веса кузбассовец плохо ходил.

Инцидент произошёл около 19:00 21 августа в садовом обществе «Горняк» в Куйбышевском районе. 62-летний пенсионер упал и ударился головой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, прибывшие медики диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Соседи помогли погрузить кузбассовца в автомобиль скорой помощи, однако несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По словам медиков, вес пенсионера составлял более 170 килограммов.


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