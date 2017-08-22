В Новокузнецке иномарка врезалась в ПАЗ

ДТП произошло поздно вечером 21 августа. Известно, что виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В районе дома №38 по улице Разведчиков водитель Mitsubishi Minica на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ-32054, который двигался по главной дороге. В результате автобус опрокинулся. В аварии пострадал 55-летний водитель ПАЗа. Пассажиров в автобусе не было.

По данным ГИБДД Кузбасса, 46-летний водитель иномарки был пьян. Отмечается, что он лишен права управления транспортным средством.