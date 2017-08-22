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Стали известны подробности убийства в Кировском районе Кемерова

22 августа 2017 в 13:47

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», окровавленный труп мужчины был обнаружен в субботу, 19 августа. Погибшим оказался кемеровчанин, занимавшийся частным извозом.

По подозрению в убийстве был задержан 39-летний местный житель. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Предварительно установлено, что обвиняемый попросил своего знакомого отвезти его в Кировский район. По прибытию, когда речь зашла об оплате, между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый ударил таксиста ножом в шею и выбежал из машины. Потерпевший вышел вслед за обидчиком, однако, пройдя несколько метров, упал без признаков жизни. Задержанный снял с убитого кольцо, забрал его сумку с документами и скрылся с места преступления.

Личность подозреваемого установили благодаря оставленным им на месте убийства вещам: куртке, телефону и сумке с документами. Здесь же он оставил окровавленный нож.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей и сотрудничает со следствием. Установлено, что кузбассовец был ранее судим и употребляет наркотические вещества.


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