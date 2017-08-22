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Уроженка Кузбасса устроила одиночный пикет в центре Новосибирска

22 августа 2017 в 17:57

Уроженка Кемеровской области, переехавшая в Новосибирск, сегодня утром привлекла внимание общественности своим одиночным пикетом. Девушка стояла прикованной к памятнику Ленину с флагом РФ в руке. На флаг была закреплена табличка, гласящая: «Я умираю». На девушке была надета ночная сорочка, разорванная в нескольких местах и выкрашенная красной краской, похожей на пятна крови.

Чтобы освободить девушку от оков, в которые она сама себя заточила, потребовалась помощь спасателей: цепи были сорваны с помощью гидравлического инструмента. После этого пикетчицу доставили в отдел полиции для выяснения мотивов поступка. Сейчас ее уже отпустили.

Как рассказала сама Ксения Сухоруких, в День Государственного флага РФ она таким образом хотела привлечь внимание общественности к проблемам, существующим в нашей стране.


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