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Губернатор Кузбасса записал видеопоздравление ко Дню шахтёра

23 августа 2017 в 09:48

Жители Кемеровской области смогут увидеть обращение Амана Тулеева в пятницу, 25 августа, по местным телеканалам.

22 августа губернатор провел совещание с членами коллегии администрации Кемеровской области. Глава региона обсудил подготовку к проведению Дня шахтёра в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, на совещании были затронуты вопросы строительства, подготовки Кузбасса к новому учебному году и другие профильные вопросы.

Также Аман Тулеев рассказал о состоянии своего здоровья, планах на ближайшее будущее, и поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие к нему во время болезни.


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