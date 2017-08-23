Губернатор Кузбасса записал видеопоздравление ко Дню шахтёра

Жители Кемеровской области смогут увидеть обращение Амана Тулеева в пятницу, 25 августа, по местным телеканалам.

22 августа губернатор провел совещание с членами коллегии администрации Кемеровской области. Глава региона обсудил подготовку к проведению Дня шахтёра в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, на совещании были затронуты вопросы строительства, подготовки Кузбасса к новому учебному году и другие профильные вопросы.

Также Аман Тулеев рассказал о состоянии своего здоровья, планах на ближайшее будущее, и поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие к нему во время болезни.