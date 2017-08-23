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Ночью в областной столице водитель ВАЗа сбил насмерть пешехода и скрылся

23 августа 2017 в 11:04

Авария случилась в Кемерове на перекрестке пр. Кузнецкого и ул. Сибиряков-гвардейцев 22 августа приблизительно в 23.40. Автомобилист за рулем отечественного авто сбил пешехода. От травм, полученных в аварии, тот скончался.

По показаниям свидетелей аварии, водитель двигался на автомобиле ВАЗ(либо 2105, либо 2107). Машина была темного цвета. Все остальные обстоятельства, в том числе личность автомобилиста и его местонахождение, сейчас устанавливаются. Правоохранители обращаются за помощью к гражданам: если вы обладаете информацией о данном происшествии, просьба сообщить в полицию. 


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