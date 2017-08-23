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В областной столице в результате возгорания частного дома скончались двое

23 августа 2017 в 13:27

Сегодня утром на ул. Достоевского в Кемерове произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о происшествии поступило в 9 часов 40 минут. 16 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники работали на месте пожара.

В течение 17 минут огонь был полностью потушен. В доме были найдены два трупа – по предварительной информации, мужчины и женщины.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины возгорания.

Фото: Вконтакте


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