Четыре кузбасских танцора примут участие в кастинге нового сезона шоу «ТАНЦЫ»

На ТНТ стартовал четвертый сезон шоу «ТАНЦЫ». На этот раз за право попасть в топ-24 поборются сразу 4 танцовщиков из Кузбасса: 3 девочки и 1 мальчик. Все ребята имеют хореографическое образование, а самой юной участнице 16 лет.

Напомним, в первом сезоне шоу «ТАНЦЫ» Кемерово представляли трое ребят: Денис Чернышов, Эльвира Белоусова и Евгений Татьянкин. В прошлом году жюри поразил 11-летний кемеровчанин Александр Старцев. К сожалению, никто из ребят не прошел отборочные кастинги. А вот на этот раз вполне возможно, что победителем шоу «ТАНЦЫ» станет кто-то из 4 кузбассовцев, ведь, по слухам, некоторые успешно прошли отборочный тур.

Стоит отметить, что в этом году в шоу появился новый наставник - Татьяна Денисова. Именно ей предстоит собрать свою команду одаренных танцовщиков, которые вступят в борьбу с участниками команды Мигеля за главный приз проекта - 3 млн. рублей.

Кстати, в поддержку нового сезона полюбившегося шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ 18 августа в 19.00 на площади перед Кемеровским театром драмы прошел танцевальный флешмоб. Сразу 50 кемеровских танцоров подарили прохожим возможность ощутить себя в «ТАНЦАХ».

А 19 августа сразу в 30 городах страны состоялся всероссийский танцевальный онлайн-марафон! Кульминацией мероприятия стал показ премьерного выпуска четвертого сезона самого масштабного танцевального шоу России.

Кастинг, в котором примут участие представители из Кемеровской области, покажут в эфире уже 26 августа. Болеем за наших в шоу «ТАНЦЫ» каждую субботу в 21:30 на ТНТ!