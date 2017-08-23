Власти Кемерова сообщили, что не потратили бюджетных средств на День шахтёра

Заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко сообщил, что на организацию празднования Дня шахтёра в 2017 году власти не потратили бюджетные средства.

- Всё, что будет происходить на площади Советов, организуют наши коммерческие партнёр, - пояснили в администрации, - То есть мы традиционно за это не платим. Кемерово - достаточно привлекательный город во всех отношениях, и сейчас он вышел на такой уровень, что теперь организацией мероприятий занимаются партнёры.

Стоит отметить, что проведение праздников городского масштаба за счет средств спонсоров стало для областной столицы почти традицией. Ранее коммерческие партнеры спонсировали проведение Дня города. По словам Олега Коваленко, люди сами готовы провести какое-либо мероприятие или концерт в Кемерове и с удовольствием пообщаться с кузбассовцами.