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В Кемерове нашли водителя ВАЗа, уехавшего с места смертельного ДТП

23 августа 2017 в 17:25

Как мы сообщали ранее, правоохранители столицы Кузбасса разыскивали автомобилиста, который ночью сбил пешехода и оставил место ДТП. На призыв сообщить информацию, которая касается происшествия и может помочь найти виновника аварии, откликнулся неизвестный гражданин.

Он сообщил, что похожий отечественный автомобиль с характерными повреждениями на передней части находится на парковке у социального рынка. Правоохранители осмотрели авто, вычислили его владельца.

По словам 50-летнего горожанина, управлявшего ВАЗом ночью, он думал, что врезался в ограждение, и не знал о сбитой женщине и о том, что она погибла.

Мужчина будет наказан не только за оставление места ДТП (за это правонарушение он будет лишен прав), но и понесет уголовную ответственность за смерть сбитого пешехода.  


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