Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На кузбасской шахте погиб 30-летний горняк

На кузбасской шахте погиб 30-летний горняк

24 августа 2017 в 09:35

Трагедия произошла ночью 23 августа на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке.

Тело 30-летнего рабочего было обнаружено в горной выработке шахты. Предварительно установлено, что погибший проходчик выполнял работы по креплению горной выработки. Он близко подошел к комбайну, и его затянуло под породоразрушающий элемент. Коллеги горняка вызвали спасателей, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Также будет проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности выполнения работ.


Читайте также

Content 22540e3e523d0c7379ca48b2f6d1ebb0
В областной столице в результате возгорания частного дома скончались двое
Content
Четыре кузбасских танцора примут участие в кастинге нового сезона шоу «ТАНЦЫ»
Content
Власти Кемерова сообщили, что не потратили бюджетных средств на День шахтёра
Content 30 ipg 1
В Кемерове нашли водителя ВАЗа, уехавшего с места смертельного ДТП

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?