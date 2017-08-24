На кузбасской шахте погиб 30-летний горняк

Трагедия произошла ночью 23 августа на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке.

Тело 30-летнего рабочего было обнаружено в горной выработке шахты. Предварительно установлено, что погибший проходчик выполнял работы по креплению горной выработки. Он близко подошел к комбайну, и его затянуло под породоразрушающий элемент. Коллеги горняка вызвали спасателей, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Также будет проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности выполнения работ.