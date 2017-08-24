В Белове в результате пожара погибла женщина

Пожар произошел 23 августа в частном доме на улице Будённого.

На место возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые потушили пожар, но под обломками сгоревшего дома обнаружили тело погибшей хозяйки жилища. Предварительно установлено, что смерть 43-летней беловчанки наступила в результате отравления угарным газом. Также известно, что погибшая злоупотребляла алкоголем, и именно неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии могло послужить причиной ЧП.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.