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В Белове в результате пожара погибла женщина

24 августа 2017 в 10:57

Пожар произошел 23 августа в частном доме на улице Будённого.

На место возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые потушили пожар, но под обломками сгоревшего дома обнаружили тело погибшей хозяйки жилища. Предварительно установлено, что смерть 43-летней беловчанки наступила в результате отравления угарным газом. Также известно, что погибшая злоупотребляла алкоголем, и именно неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии могло послужить причиной ЧП.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.


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