На кузбасском разрезе погиб машинист бульдозера

22 августа в больницу Междуреченска доставили рабочего с открытой черепно-мозговой травмой. Мужчина упал с бульдозера на разрезе «Междуреченский» и ударился головой. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось – он скончался в ходе реанимационных мероприятий.
В настоящее время следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти рабочего. По предварительной версии, машинист залез на крышу бульдозера, чтобы поправить спутниковый локатор, однако не удержался, упал с транспортного средства и ударился головой о гусеницу бульдозера. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.
Сейчас следователи изучают должностные инструкции, проверяют, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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