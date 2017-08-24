Синоптики дали прогноз погоды на выходные

В конце недели в Кузбассе ожидается небольшое похолодание и дожди.

Так, осадки придут в Кемеровскую область уже в пятницу, 25 августа. В большей части районов пройдут дожди, возможны грозы с усилением ветра. Днем температура воздуха в пределах +22… +27 °С, ночью +8… +13°С.

В субботу по региону пройдет холодный фронт. Местами пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Температура понизится: днем +15…+20°С, ночью +4…+9°С.

В воскресенье немного потеплеет. Днем +17…+22°С, ночью +6..+11°С. Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер от слабого до умеренного.