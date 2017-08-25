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В праздничные выходные в Кузбассе поженятся более 600 пар

25 августа 2017 в 09:54

В преддверие Дня шахтёра, 25 и 26 августа, в Кемеровской области в брак вступят 614 пар влюбленных.

В эти дни во всех ЗАГСах запланированы торжественные церемонии, они пройдут под девизом «День шахтера в Кузбассе!». В Кемерове свои отношения узаконят 50 пар, в Новокузнецке 41 пара. Больше всего молодоженов в праздничные выходные появится в столице Дня шахтера 2017 года – Междуреченске. Здесь мужем и женой станут 79 пар.

Кроме того, 23 кузбасских семьи поздравят с юбилеем супружеской жизни. В областной столице также пройдет парад молодожёнов, в нем примут участие 46 пар кемеровчан.


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