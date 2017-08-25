Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове горела пекарня в Кировском районе

В Кемерове горела пекарня в Кировском районе

25 августа 2017 в 11:12

Вчера вечером в 21.09 спасателям поступил сигнал о пожаре в Кировском районе областной столицы. Возгорание произошло в частной пекарне-кондитерской.

На место пожара выехали 14 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Огонь был полностью потушен к 21.23. За это время пожаром были повреждены двигатель вентиляционного оборудования, электрический кабель. Кроме того, сгорела продукция пекарни.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при использовании электрооборудования.


Читайте также

Content
В Белове в результате пожара погибла женщина
Content
На кузбасском разрезе погиб машинист бульдозера
Content
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Content
В праздничные выходные в Кузбассе поженятся более 600 пар

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?