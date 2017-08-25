В Кемерове горела пекарня в Кировском районе

Вчера вечером в 21.09 спасателям поступил сигнал о пожаре в Кировском районе областной столицы. Возгорание произошло в частной пекарне-кондитерской.

На место пожара выехали 14 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Огонь был полностью потушен к 21.23. За это время пожаром были повреждены двигатель вентиляционного оборудования, электрический кабель. Кроме того, сгорела продукция пекарни.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при использовании электрооборудования.