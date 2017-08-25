Начальника кузбасского ГУ ФСИН поместили в специально отремонтированную камеру

По информации местных СМИ, Начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин, арестованный по обвинению в получении взятки, в настоящее время находится в кемеровском следственном изоляторе. Антонкин был этапирован в Кемерово из следственного изолятора Новосибирска для проведения следственных действий. При этом подчиненные арестованного подготовили для него специальную камеру и даже заранее провели в ней ремонт.

Несмотря на возбуждение уголовного дела и арест, Антонкин до сих пор остается действующим начальником нашего управления. Насколько известно, генерал Антонкин будет содержаться в кемеровском СИЗО-1 до понедельника, после чего его этапируют обратно в Новосибирск. По сведениям СМИ, дорога в Кемерово была для генерала вполне комфортной – он ехал в новом вагоне с кондиционером. А удобное размещение по прибытию обеспечили подчиненные арестованного – начальник ГУ ФСИН содержится в отдельной камере, которую отремонтирвоали специально к его приезду.

Напомним, что генерал-майор Константин Антонкин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).