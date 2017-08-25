В Прокопьевске в результате пожара погибло двое мужчин

Пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Ленина произошёл утром 24 августа.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 51- и 57-летних мужчин. Предварительно установлено, что мужчины несколько дней употребляли алкоголь, в квартире находились вдвоём. Соседи сначала почувствовали запах дыма, а после того, как заметили задымление, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели через окно проникли в дом и после тушения обнаружили тела погибших.

В настоящее время по данному факту начата доследственная проверка. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.