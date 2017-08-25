Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Прокопьевске в результате пожара погибло двое...

В Прокопьевске в результате пожара погибло двое мужчин

25 августа 2017 в 12:00

Пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Ленина произошёл утром 24 августа.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 51- и 57-летних мужчин. Предварительно установлено, что мужчины несколько дней употребляли алкоголь, в квартире находились вдвоём. Соседи сначала почувствовали запах дыма, а после того, как заметили задымление,  вызвали сотрудников МЧС. Спасатели через окно проникли в дом и после тушения обнаружили тела погибших.

В настоящее время по  данному факту начата доследственная проверка. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

 


Читайте также

Content
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Content
В праздничные выходные в Кузбассе поженятся более 600 пар
Content img 9237
В Кемерове горела пекарня в Кировском районе
Content antonkin 1
Начальника кузбасского ГУ ФСИН поместили в специально отремонтированную камеру

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?