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Киселевчанин украл у тёщи 4 миллиона рублей

25 августа 2017 в 15:50

51-летняя женщина обратилась в полицию, когда обнаружила, что из её сейфа пропала огромная сумма денег. В ходже следствия выяснилось, что к преступлению причастен зять потерпевшей.

Установлено, что подозреваемый беспрепятственно проник в дом потерпевшей, имея ключи от входной двери. Он набрал код и открыл сейф, откуда похитил 3,6 миллиона рублей и 1500 евро.

Кузбассовец признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел помешать родственнице переехать в Сочи.

В настоящее время нежелавший расставаться с тёщей зять приговорен к двум годам лишения свободы условно.


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