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В праздники краеведческий музей угостит посетителей шахтерским «тормозком»

26 августа 2017 в 13:57

Отдел истории Кемеровского областного краеведческого музея подготовил к праздничным выходным специальную программу для жителей и гостей города. 26 и 27 августа можно будет посетить выставку в «Щегловском уезде» и узнать о профессии шахтера, о канарейках в шахтах и еще много интересного.

Желающие смогут поучаствовать в росписи угля. На память с этого мероприятия останется необычный сувенир.

В музейном кафе посетителей угостят шахтерским «тормозком» и расскажут о нем, ведь для горняка это не просто еда, есть много примет и обычаев связанных с «тормозком».

Более подробная информация о мероприятиях – на сайте музея.


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