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Вчера из-за пьяного водителя на выезде из областной столицы случилось массовое ДТП

26 августа 2017 в 14:38

Вчера вечером на автодороге из Кемерова в сторону Березовского произошло массовое ДТП. По предварительным данным, виновником аварии стал автомобилист за рулем иномарки Toyota, который не соблюдал дистанцию при движении.

Когда водитель впереди идущего авто затормозил, 56-летний водитель «Тойоты» не успел вовремя среагировать и въехал в Mitsubishi, Renault и ГАЗ-3302. Как показало медосвидетельствование, водитель «Тойоты» был в состоянии опьянения. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Вчера из-за аварии на выезде из города образовалась пробка. 

Фото: Вконтакте


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