Вчера из-за пьяного водителя на выезде из областной столицы случилось массовое ДТП

Вчера вечером на автодороге из Кемерова в сторону Березовского произошло массовое ДТП. По предварительным данным, виновником аварии стал автомобилист за рулем иномарки Toyota, который не соблюдал дистанцию при движении.

Когда водитель впереди идущего авто затормозил, 56-летний водитель «Тойоты» не успел вовремя среагировать и въехал в Mitsubishi, Renault и ГАЗ-3302. Как показало медосвидетельствование, водитель «Тойоты» был в состоянии опьянения. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Вчера из-за аварии на выезде из города образовалась пробка.

Фото: Вконтакте