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В Кемерове начались торжественные мероприятия ко Дню шахтера

26 августа 2017 в 14:57

Сегодня в областной столице и во всем Кузбассе отмечается главный для региона праздник – День шахтера. В Кемерове празднования начались с возложения цветов.

Отдать дань памяти шахтерам, которые самоотверженно отдавали себя этой профессии и сегодня уже не с нами, пришли депутаты, ветераны отрасли и простые горожане.

Перед собравшимися у монумента «Память шахтерам Кузбасса» выступил и мэр города Илья Середюк. Он отметил исключительную важность профессии шахтера для столицы области и для всего Кузбасса, поблагодарил всех шахтеров за их труд, а также поздравил присутствующих с праздником.

Фото: администрация Кемерова


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