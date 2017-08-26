В Кемерове начались торжественные мероприятия ко Дню шахтера

Сегодня в областной столице и во всем Кузбассе отмечается главный для региона праздник – День шахтера. В Кемерове празднования начались с возложения цветов.

Отдать дань памяти шахтерам, которые самоотверженно отдавали себя этой профессии и сегодня уже не с нами, пришли депутаты, ветераны отрасли и простые горожане.

Перед собравшимися у монумента «Память шахтерам Кузбасса» выступил и мэр города Илья Середюк. Он отметил исключительную важность профессии шахтера для столицы области и для всего Кузбасса, поблагодарил всех шахтеров за их труд, а также поздравил присутствующих с праздником.

Фото: администрация Кемерова