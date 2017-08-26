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В сети обсуждают драку у бара в Междуреченске

26 августа 2017 в 15:16

В соцсети в сообществе Междуреченска появилась видеозапись, на которой запечатлена драка на Вокзальной улице неподалеку от ночного бара. Судя по дате на видео, случилось это ранним утром в четверг. Конфликт двух мужчин быстро перерос в драку.

Когда один из них уже упал, к мужчинам приближается компания. Вместе с одним из участников драки они уходят, оставив второго лежать на земле.

Как рассказал очевидец, мужчина через некоторое время очнулся. По ее словам, подобные инциденты здесь происходят часто.

Видео: Вконтакте


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