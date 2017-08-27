Кемеровский водитель был оштрафован за движение по тротуару

В областной столице водитель Subaru решил, что ему будет удобнее проехать по пешеходной зоне. Благодаря бдительному гражданину, который снял происходящее на видео и отправил в «Мобильный патруль», автохам был найден.

Автомобилист на Subaru ехал по тротуару на Ленинградском проспекте областной столицы, чем создавал помеху пешеходам. Многим из проходивших мимо горожан, приходилось отойти в сторону и пропустить машину. Один из пешеходов запечатлел это на видео, которое загрузил в раздел «Мобильный патруль» на областном правоохранительном портале. Нарушителя удалось быстро найти. После проверки ему был назначен штраф в размере 1000 рублей.

Фото, видео: "Правоохранительный портал Кузбасса"