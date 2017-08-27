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В Кемерове разрабатывают единую транспортную карту

27 августа 2017 в 15:19

О пилотном проекте по разработке и внедрению карты, с помощью которой можно будет оплатить проезд в городском транспорте (в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях), сообщил Евгений Курпатов, начальник регионального департамента транспорта и связи.

Он отметил, что идею предложил один из жителей города Алексей Черданцев в «Банке идей». Чиновник выразил благодарность кемеровчанину за неравнодушие к проблемам общественного транспорта. Евгений Курпатов сообщил, что в настоящее время идет подготовка к реализации нового проекта. О сроках, когда именно появится единая транспортная карта, пока не сообщается.


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