В Кемерове разрабатывают единую транспортную карту

О пилотном проекте по разработке и внедрению карты, с помощью которой можно будет оплатить проезд в городском транспорте (в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях), сообщил Евгений Курпатов, начальник регионального департамента транспорта и связи.

Он отметил, что идею предложил один из жителей города Алексей Черданцев в «Банке идей». Чиновник выразил благодарность кемеровчанину за неравнодушие к проблемам общественного транспорта. Евгений Курпатов сообщил, что в настоящее время идет подготовка к реализации нового проекта. О сроках, когда именно появится единая транспортная карта, пока не сообщается.