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В Кемерове открыли светомузыкальный фонтан «Силы шахтёрских традиций»

27 августа 2017 в 09:17

В праздничные выходные в областной столице состоялось торжественное открытие нового культурного объекта – светомузыкального фонтана на Площади искусств около филармонии Кузбасса.

Такой подарок преподнести горнякам региона и жителям Кемерова по инициативе губернатора Амана Тулеева. В центре фонтана расположены бронзовые фигуры шахтёров, которые являются олицетворением разных времён в развитии угольной отрасли. Это коногон 20-х годов, советский шахтёр 60-х годов прошлого века, а также наш современник, бригадир проходческой бригады. Гранитная облицовка является символом уверенности и твёрдого характера людей это непростой профессии. Автором скульптуры стал член Союза художников РФ, скульптор Антон Тырышкин.

Напомним, что к 70-летнему юбилею Дня шахтёра отреставрировали всю территорию Площади. Здесь появился новый газон, разноцветная брусчатка, парковые диваны из натурального бука и чугунные питерские фонари.

Горожане уже облюбовали новое место отдыха и высказали намерения проводить здесь не только праздничные вечера.


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