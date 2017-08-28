В Кемерове отремонтируют набережную Кировского района

В администрации рассказали о намерении заключить контракт на ремонт набережной Томи вдоль улицы Назарова.

В настоящее время набережная Кировского района находится в неприглядном, даже аварийном виде. Когда-то излюбленное место жителей правого берега требует не только ремонта, но и реконструкции.

Техзадание было опубликовано на сайте госзакупок. Известно, что ремонт набережной начнется после выдачи подрядчику разрешения на производство работ, и должен быть завершен за 30 дней. Рабочие должны будут выкорчевать на набережной деревья и кустарники, а также разобрать 255 кубометров кирпичных стен и 131 кубический метр бетонных фундаментов. Также здесь установят 281 металлическое витое ограждение и бортовые бетонные камни. Дорожки и тротуары на площади 4290 квадратных метров будут заасфальтированы. Помимо этого, подрядчик должен будет устранить провалы грунта и засеять газоны.

Начальную стоимость работ в мэрии оценили в 26,4 млн рублей. Потенциальных подрядчиков определят уже до 11 сентября 2017 года.