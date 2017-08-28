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Обвиняемый в убийстве Вики Реймер найден мертвым следственном изоляторе

28 августа 2017 в 14:36

40-летний новокузнечанин, который был главным подозреваемым в убийстве 12-летней Вики Реймер и в связи с расследованием этого дела находился в СИЗО, был обнаружен мертвым. Возможно, причиной смерти является суицид.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства смерти мужчины, находившегося в одиночной камере. По окончании проверки будет дана оценка с точки зрения юрисдикции действиям работников СИЗО.

Уголовное дело об убийстве 12-летней школьницы находилось на стадии завершения. В скором времени оно должно было быть передано в суд. После многочисленных экспертиз и других следственных действий было выяснено, что школьница погибла до падения в штрек шахты. Орудие убийства находилось в снегоходе обвиняемого, следы около места нахождения тела девочки также принадлежат этому снегоходу.

Напомним, Вика Реймер пропала 26 января и через некоторое время была найдена мертвой. 


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