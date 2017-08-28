Попытка не пытка: Мариинский спирткомбинат вновь выставлен на торги

Руководство ООО "Мариинский спирткомбинат" в третий раз выставило на торги имущественный комплекс предприятия.

Напомним, предприятие было признано банкротом осенью прошлого года. При этом спирткомбинат был одним из самых крупных работодателей города. Его закрытие оставило без работы сотни жителей Мариинска.

Нынешняя попытка продать имущество ООО «Мариинский спирткомбинат» с торгов после объявления его банкротом будет уже третьей. Впервые имущественный комплекс комбината был выставлен на торги в июне 2017 года, затем в августе. В обоих случаях не было подано ни одной заявки. На этот раз начальная цена лота составит 272,13 млн руб, а минимальная – 14,97 млн руб. Снижать цену планируется каждые три дня.

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