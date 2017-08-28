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В Междуреченске тёща убила зятя в ходе застолья

28 августа 2017 в 16:39

Родственники поругались в процессе употребления спиртных напитков.

Известно, что в ходе застолья обвиняемая стала выгонять своего 38-летнего зятя из его же квартиры. В порыве гнева потерпевший кинул в женщину утюг, пылесос и телевизор. В ответ теща схватила нож и нанесла зятю ранение в грудь. Затем она вызвала скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Следствием было установлено, что обвиняемая не злоупотребляет алкоголем. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».


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