В Кемерове наградили школьника, спасшего из огня 9-месячного ребенка

16 августа 13-летний Антон Шишкин вынес из горящего дома малыша. Сегодня юного героя наградили грамотой администрации города.

Пожар произошёл в одном из частных домов на улице Загорской. Антон проходил мимо загоревшегося дома и увидел дым. Зная, что там живет семья с детьми, мальчик бросился на помощь. Так как дверь была заперта, он разбил окно, забрался внутрь и вынес в безопасное место 9-месячного ребенка, находившегося в момент пожара в доме.

За мужество и героизм, проявленные при спасении малыша, Антона также отметили благодарностью губернатора Амана Тулеева.