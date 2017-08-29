Четверо юных танцоров из Кузбасса примут участие в международном проекте «Ты супер! Танцы»

В сент ябре на телеканале НТВ стартует новый международный конкурс «Ты супер! Танцы». В уникальном проекте примут участие четыре уроженки Кемеровской области.

По задумке создателей, проект поможет сделать первые шаги в танцевальном мире детям, оставшимся без попечения родителей.

Так, первая участница, 13-летняя уроженка Киселевска Яна Григорьева живёт с двоюродной тётей. Танцы пришли в её жизнь в 2008 году, и теперь они - её главное увлечение. Девочка занимается в образцовом детском хореографическом коллективе «Движение». В будущем Яна видит себя успешным юристом, но танцы бросать не планирует.

А вот её ровесницы близняшки Аня и Таня Здоровенко из Осинников мечтают связать свою жизнь с танцами на профессиональном уровне. Они уже пять лет занимаются современными, эстрадными и народными танцами, любят брейк-данс и мечтают в будущем стать известными хореографами. Девочки родились в полной семье, но обстоятельства сложились таким образом, что сёстры оказались в детском доме.

11-летняя Соня Крючкова живёт в семье родных дедушки и бабушки. Она на протяжении 4 лет занимается профессионально спортивными бальными танцами. Все эти годы юная танцовщица активно участвует в городских, областных, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях: в её копилке огромное множество наград и дипломов. В будущем Соня хочет стать тренером по танцам.

На первый кастинг пришло около тысячи заявок, и свои силы в отборе попробовали ребята из 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии. Таким образом, Международный конкурс «Ты супер! Танцы» объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

По итогам отбора участниками первого тура стали 145 юных танцоров, в том числе и талантливые уроженки Кузбасса. Совсем скоро конкурсанты продемонстрируют свои танцевальные способности на большой сцене. А поболеть за девочек можно будет уже в сентябре этого года на канале НТВ.