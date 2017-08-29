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В Кемерове появится кафе в фонтане

29 августа 2017 в 11:27

Необычное место отдыха расположится в центральной части реконструированного бульвара Строителей.

Напомним, что бульвар Строителей ремонтируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На реконструкцию направлено около 400 миллионов рублей. Горожане переживали о судьбе фонтана, однако в администрации заверили, что объект останется на своем месте. При этом фонтан претерпит некоторые изменения. Он будет реконструирован, кроме того, на месте демонтированной сцены внутри фонтана расположится кафе. Какое заведение будет находиться в зоне отдыха пока неизвестно.

Отмечается, что помимо нового фонтана для горожан будут оборудованы новые зоны отдыха, например, такие как экстрим-парк и современные детские площадки.


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