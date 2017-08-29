В областной столице появятся новые дог-боксы

Первые автоматы для собаководов были установлены в Лесной Поляне в 2016 году. Это стойки с гигиеническими пакетами, предназначенными для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак.

Новые дог-боксы расположатся в центральной части отремонтированного бульвара Строителей. Об этом рассказал в ходе объезда городских территорий глава города Илья Середюк. В ближайшее время здесь будут установлены автоматы с бесплатными пакетами для выгула, и таким образом, собаководы смогут без вреда для внешнего вида города гулять со своими любимцами.

Отмечается, что решение является не только современным, но и бюджетным.