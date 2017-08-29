Стало известно, как будет выглядеть бульвар Строителей после ремонта

О том, какие объекты расположатся на новом бульваре, рассказали в ходе объезда территории главой города Ильёй Середюком.

Помимо традиционных торговых киосков, пункта полиции и новых туалетов здесь запланирована установка современного оборудования для отдыха горожан и даже строительство кафе внутри фонтана.

Территорию бульвара Строителей планируется разделить на несколько зон. Так в тихой зоне установят беседки, здесь горожане смогут прогуливаться, отдыхать, читать книги и наслаждаться тишиной. Кроме того, на бульваре создадут искусственные холмы с газонной травой – на них вполне можно будет расположиться для отдыха.

Вблизи расположится первая детская зона – летний аттракцион, батуты и детские городки.

В спортивной зоне также построят летние игровые элементы для детей, установят площадки для бадминтона, стритбола и пр. с современным оборудованием. Здесь же установят скамейки для отдыхающих.

Позаботятся и о спортсменах-экстремалах. В экстрим-парке оборудуют скейт-дром для роллеров и скейтеров и трек для велосипедистов. Кстати, на бульваре появится и обычная велодорожка протяженностью 2 км.

В детской и общественно-деловой зоне построят две тематические площадки: для малышей от 3 до 6 лет и детей от 7 до 12. Напротив оборудуют пространство для проведения городских мероприятий летом и установки снежного городка зимой.

Эта зона будет упираться в площадку со сценой и большим экраном, на котором можно будет транслировать фильмы и общественные мероприятия.

Отмечается, что некоторые объекты будут запущены только будущей весной. Однако открытие обновленного бульвара Строителей планируется отпраздновать уже в октябре этого года.