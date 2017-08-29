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Пенсионерка из Новокузнецка напилась на остановке и забыла о внуке

29 августа 2017 в 15:07

Прохожие заметили в подземном переходе 2-летнего малыша. Оказалось, что внука оставили на попечение бабушке, а та забыла о ребенке, выпив за встречу со знакомой.

Выяснилось, что 63-летняя женщина, под чьим присмотром оставили ребёнка, встретила старую знакомую. Женщины решили отметить встречу, после чего пенсионерка уснула прямо на остановке. Пока полицейские будили горожанку, ей на телефон пыталась дозвониться мать ребенка.

В результате, к ответственности привлекли обеих: пенсионерку - за появление в общественных местах в пьяном виде, а мать ребенка за  - неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. В настоящее время семья взята на профилактический учёт.


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