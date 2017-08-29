В областной столице школьник серьезно травмировался в скейт-парке

О происшествии сообщил очевидец в соцсети. Он рассказал, что, когда находился в скейт-парке за стадионом «Химик», стал свидетелем неприятного происшествия. 10-летний мальчик упал и потерял сознание. Из-за падения он серьезно травмировал лицо.

Находящиеся рядом кемеровчане вызвали медиков, ребенка госпитализировали.

Кемеровчанин, рассказавший об этой истории, обратился к городским властям с просьбой обратить внимание на опасную спортплощадку. По его словам, он уже несколько раз становился свидетелем того, как дети получали там травмы. Объект стоит либо закрыть, либо провести там ремонт.

Фото: Facebook